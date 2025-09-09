MAGAZİN

Derin Talu havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu gündemden düşmüyor. Son olarak sevgilisiyle pozlarıyla adından söz ettiren Derin Talu bu sefer de havaalanına bikini ve pareoyla geldi. Talu'nun o anları sosyal medyada tepki çekti.

Derin Talu havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"
Kubra Akalın

Defne Samyeli’nin kızları Deren ve Derin Talu son dönemde son dönemde annelerinden daha çok konuşuluyor. Özellikle Derin Talu her paylaşımıyla olay oluyor.

Son olarak sevgilisi Tanalp Tokgöz ile bir partiden yaptığı paylaşımla çok konuşulan Derin Talu bu sefer de havaalanına bikini ve pareo ile geldi.

Derin Talu havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar" 1

Tatilden dönen Talu, üstünü değiştirmeyi unuttuğunu söyleyerek bikini ve pareoyla havalimanında video paylaştı.

Derin Talu havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar" 2

Derin Talu “Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında şu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötürüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar” dedi.

Sosyal medyada ise bu anlara tepkiler gecikmedi. Derin Talu'yu görenler "Aynen kral kesin unutmuşsundur", "Ya ilgi delisi", "Gerçekten fenalık geldi bu kızdan", "Ya bu ne saygısızlık" yorumlarında bulundu.

