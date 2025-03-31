Derin Talu sevgili adaylarından CV istemişti! Sitem etti: 301 genç cezaevindeyken...

Defne Samyeli’nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, TikTok paylaşımlarıyla gündemde. Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri açıklayarak sevgilisi olmak isteyenlerden CV göndermelerini istemişti.

'Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum" diyen Derin Talu devamında şunları söylemişti:

"Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

GÖZALTINDAKİ GENÇLERİ HATIRLATTI

Derin Talu tepki çekince sosyal medyadan açıklama yaptı ve "Üzgün ve kırgınım" dedi.

Talu "Kafama geldikçe soru cevaplandırıyordum ama bunun için cezalandırıldığımı hissettim. Evet bayram ama hepimiz üzgünüz, hepimiz mutsuzuz son olan olaylardan. 301 tane genç şu an cezaevinde yatıyor ve bayramı kutlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Derin Talu "Herkes bu kadar mutsuzken ben buna dair de her gün paylaşım yapıyorken benim size samimi şekilde cevapladığım şeyleri magazin aldı o kadar çok büyüttü ki ben çok şaşırdım, böyle olacağını düşünsem yapmazdım. Gündemde haksız yere yer işgal ettiğimi düşünüyorum" dedi.