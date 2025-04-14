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Derin Talu Survivor'a katılmak için Acun Ilıcalı ile görüşmüş! O soru karşısında verdiği yanıt yarışmadan etmiş

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu son günlerde gündemden düşmüyor. Sevgili kriteriyle uzun süre adından söz ettiren Talu meğerse Survivor'a katılmak istemiş! Ancak Acun Ilıcalı ile görüşen Talu sorulan o soruya verdiği yanıtla yarışmanın kapılarını kapatmış...

Kubra Akalın

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Derin Talu, TikTok hesabından önce sevgili adaylarından CV istedi daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem'in torunu olduğunu açıklayarak dikkat çekti.

Genç isim şimdi de Survivor itrafıyla gündemde.

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2021 yılında Survivor'a katılacağını hatta, görüşmeye gittiğini açıklayan Derin Talu TikTok hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HİÇ SURVIVOR İZLEMEMİŞ

"Ben az kalsın Survivor'a katılıyordum. 2021'de kafama taktım Survivor'a katılacağım diye. Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Sonra buluştuk ve bana sordular, 'Sen hiç izledin mi Survivor'ı?' diye. Ben de 'Hayır hiç izlemedim, sürpriz olmasını istiyorum benim için' dedim. Onlar da 'Başına bir şey gelir' dedi. 'En kötü ilk bölümde atılırım' dedim."

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Derin Talu konuşmasının devamında ise "Acun ağabeyler dedi ki 'Hiç izlemediysen başına bir şey gelir, antrenman yapmaya başladın mı falan' dediler. Yapmamıştım, o zaman da beni almamaya karar vermişlerdi. Belki katılırım" dedi.

Mynet'in Sesi
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Defne Samyeli Derin Talu
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