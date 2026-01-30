Dilan Çıtak Survivor'dan elendi ama bir türlü ülkeye dönmedi! İlk kez açıkladı

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında sadece 17 gün mücadele eden Dilan Çıtak yarışmadan elendikten sonra bir türlü ülkeye dönmedi.

Instagram'dan peş peşe paylaşım yapan şarkıcının ABD'nin Florida eyaletinde Miami'de olduğu ortaya çıktı. Çıtak, basında çıkan Amerika'ya yerleşti iddialarına yanıt verdi.

İLK KEZ AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Çıtak; ''Arkadaşlarım, dostlarım Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik Miami arası 2 saat olunca Survivor sonrası 2 gün de burada tatil yapayım diye geldim iyi gelir diye. Sonradan konser teklifleri aldık bu sebeple tatil uzadı konu bu.

Eşimi, çocuklarımı, ailemi en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak sonrasında 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür'' ifadelerini kullandı.