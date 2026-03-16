Milli kaleci Berke Özer'in yeni aşkı Fransız model çıktı! O paylaşım ele verdi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Berke Özer, yeni bir aşka yelken açtı.

Milli kalecinin Fransız model Gloria Dinov ile birliktelik yaşadığı öğrenildi. Çiftin aşkı, Dinov'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı.

Gloria Dinov'un paylaştığı fotoğraflarda, Berke Özer'in dövmeleri dikkat çekti. Çiftin, sosyal medya üzerinden takipleştiği de görüldü.

Öte yandan Berke Özer, daha önce yaptığı açıklamada, "Artık sakin, sessiz, şovsuz bir aşk istiyorum. Geleyim eve, mumlar yakılsın. Evlilik hayalim bu" demişti.

Berke Özer, 2024'te de Türk milli voleybolcu Zehra Güneş ile aşk yaşamıştı.