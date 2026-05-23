MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! 'Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim'

İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir aralarının açık olduğu kızı Dilan Çıtak, babasıyla geçmişte yaşadığı zorlu sürece dair açıklamalarda bulundu. Çıtak ilk kez Tatlıses'in kapısını çaldığı ve para istediği dönemi içtenlikle anlattı.

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! 'Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim'
Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, Katarsis programına konuk oldu. Çıtak, çocukluk ve gençlik yıllarında karşı karşıya kaldığı maddi sıkıntıları ilk kez tüm açıklığıyla paylaştı.

Babası vefat ettikten sonra zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Dilan Çıtak, annesiyle birlikte büyük ekonomik problemler yaşadıklarını ifade etti. Özellikle 18 yaşındayken verdiği mücadeleyi anlatan Çıtak, o dönem İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldığını belirtti.

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim 1

“BEN DOĞDUYSAM O DA BAKSIN”

Yaşadıklarını samimi sözlerle anlatan Çıtak, şu ifadeleri kullandı: “Babam vefat ettiğinde annem iflasın eşiğine gelmişti. 18 yaşındaydım ve annemden gizli gizli ona destek olmaya çalışıyordum. Sonra gidip İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldım. ‘Zor durumdayız, bize destek ol’ dedim.”

Yardım istemekten hiçbir zaman çekinmediğini vurgulayan Çıtak, o dönemde hissettiklerini ise şu sözlerle anlattı: “Sonuçta başka bir babam yoktu. Ben doğduysam o da baksın diye düşündüm.”

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Dilan Çıtak’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, baba-kız ilişkisine dair sözleri magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

“SENİ İSTEMEDİM”

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in maddi destek sağladığını ancak süreçte kendisini derinden yaralayan sözler söylediğini anlattı. Çıtak, Tatlıses’in kendisine “Sen istenmeyen çocuktun” dediğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim 3

“Anneni seni doğurmaması için uyardım sözlerini hem yüzüme hem de sesli mesajlarda defalarca söyledi. ‘Seni istemedim’ dediğini birçok kez duydum. Fakat o dönem zaten kendi babamı yeni kaybettiğim için acım çok büyüktü. Bu yüzden söyledikleri o an beni şaşırtmadı bile.”

Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim 4

'VASİTET' AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmış ve günlerce tedavi altında tutulmuştu. Zorlu günleri atlatıp taburcu olan Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı 'vasiyet' açıklamasıyla çok konuşuldu.

'DEVLETE BIRAKTIM'

İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" demişti.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve dev arsa

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı gündem oldu! Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı gündem oldu!
Kızı Mina ile peş peşe pozlar verdi! 'İkinizi doğurmuş' Kızı Mina ile peş peşe pozlar verdi! 'İkinizi doğurmuş'

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.