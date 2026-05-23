Dilan Çıtak’tan yıllar sonra gelen İbrahim Tatlıses itirafı! 'Annem iflasın eşiğindeyken, para istemeye gittim'

İbrahim Tatlıses'le yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, Katarsis programına konuk oldu. Çıtak, çocukluk ve gençlik yıllarında karşı karşıya kaldığı maddi sıkıntıları ilk kez tüm açıklığıyla paylaştı.

Babası vefat ettikten sonra zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Dilan Çıtak, annesiyle birlikte büyük ekonomik problemler yaşadıklarını ifade etti. Özellikle 18 yaşındayken verdiği mücadeleyi anlatan Çıtak, o dönem İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldığını belirtti.

“BEN DOĞDUYSAM O DA BAKSIN”

Yaşadıklarını samimi sözlerle anlatan Çıtak, şu ifadeleri kullandı: “Babam vefat ettiğinde annem iflasın eşiğine gelmişti. 18 yaşındaydım ve annemden gizli gizli ona destek olmaya çalışıyordum. Sonra gidip İbrahim Tatlıses’in kapısını çaldım. ‘Zor durumdayız, bize destek ol’ dedim.”

Yardım istemekten hiçbir zaman çekinmediğini vurgulayan Çıtak, o dönemde hissettiklerini ise şu sözlerle anlattı: “Sonuçta başka bir babam yoktu. Ben doğduysam o da baksın diye düşündüm.”

Dilan Çıtak’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, baba-kız ilişkisine dair sözleri magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

“SENİ İSTEMEDİM”

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in maddi destek sağladığını ancak süreçte kendisini derinden yaralayan sözler söylediğini anlattı. Çıtak, Tatlıses’in kendisine “Sen istenmeyen çocuktun” dediğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Anneni seni doğurmaması için uyardım sözlerini hem yüzüme hem de sesli mesajlarda defalarca söyledi. ‘Seni istemedim’ dediğini birçok kez duydum. Fakat o dönem zaten kendi babamı yeni kaybettiğim için acım çok büyüktü. Bu yüzden söyledikleri o an beni şaşırtmadı bile.”

'VASİTET' AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanmış ve günlerce tedavi altında tutulmuştu. Zorlu günleri atlatıp taburcu olan Tatlıses, hastane çıkışı yaptığı 'vasiyet' açıklamasıyla çok konuşuldu.

'DEVLETE BIRAKTIM'

İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" demişti.

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;

Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe'de 4 daire

İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar

İzmir'de 5 lüks daire

Bodrum'da 12 villa ve dev arsa