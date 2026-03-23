Dilan Polat'ın ellerinin hali dikkat çekti! Hesabını kapattı: 'Bana ne olur çare'

Bir süredir hamile kalmak için tedavi olan ve müjdeli haberi veren Dilan Polat kısa süre sonra düşük yaptığını açıklamıştı. Mental olarak zor günler geçiren fenomen gece yarısı paylaşımıyla yine gündeme geldi.

Gece yarısı peş peşe paylaşımlar yapan Polat’ın görüntüsü ve ellerinin hali dikkat çekti.

Eşi Engin Polat'la yemeğe çıkan Dilan Polat eve geldikten sonra önce ellerinin çizik içinde olduğunu gösteren bir dizi paylaşımda bulundu. Paylaşımlarına, 'Bana ne olur çare', ve 'Bir gün...' notunu düşmesi dikkat çekerken kullanıcılar, Dilan Polat'ın hikayelerini kısa sürede sildiğini söyledi.

Dilan Polat paylaşımlardan kısa süre sonra ise hesabını tamamen kapadı. Ardından ise Engin Polat hesabını kapadı.

@blogyagmuru3'e gelen mesajlarda sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın dudaklarını okuduğunu iddia etti. İddialara göre Polat "Asla ama asla mutlu değilim bu adamla mutlu değilim. Yukarıda uyuyor, beni görmezden geliyor, beni sevmiyor, beni saymıyor. Beni sadece iş için kullanıyor, ben bunların hiçbirini hak etmiyorum" dedi.