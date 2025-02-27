MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan tutuklandı mı? Nihat Doğan'ın iddiaları gündem olmuştu

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan tutuklandı mı? Nihat Doğan'ın iddiaları gündem olmuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ve Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak da bilinen ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın tutuklandığı iddia edildi. Ancak Alan'ı sosyal medyasında bu durum yalanlandı.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan tutuklandı mı? Nihat Doğan'ın iddiaları gündem olmuştu

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan 64 güzellik salonu ile öne çıkıyordu. Bir dönem Nihat Doğan ile de ortaklık yapan Sevim Alan o dönem de çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

O dönem Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan büyük zarar ederek sektörden çekilmişti.

Nihat Doğan o dönem Youtube üzerinden canlı yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Sevim Alan'nın kendisine Alkan Yıldız'ı öldürtmek istediğini anlatmıştı.

Sevim Alan ile kanlı bıçaklı olmuştu! "Ulan siz kimsiniz?" Sevim Alan ile kanlı bıçaklı olmuştu! "Ulan siz kimsiniz?"

Ekran görüntüsü 2025-02-27 140856

SEVİM ALAN PAYLAŞTI

Son olarak Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından Sevim Alan'ın tutuklandığını duyurdu. Erdinç paylaşımında "Güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, taksirle yaralama suçundan aldığı kesinleşmiş hapis cezası kapsamında Bakırköy Tutukevi’ne kondu. Denetimli serbestlik kararı onanırsa akşam saatlerinde serbest kalacak" dedi.

Ancak Sevim Alan'ın sosyal medya hesabında aktif paylaşımlar sürerken gelen mesajlara ise "Rüyalarında anca" yanıtını verdi.

Mynet'in Sesi
Yasemin Yürük "Yumurtalarımı dondurdum" diyerek yaşadıklarını anlattıYasemin Yürük "Yumurtalarımı dondurdum" diyerek yaşadıklarını anlattı
15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Şoke eden olay15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Şoke eden olay
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 'Zorunlu olacak'

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 'Zorunlu olacak'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic'ten olay açıklamalar!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic'ten olay açıklamalar!

Sadece dakikalar sonra! Başka toplantıdan çıkıp açık kapı bıraktı

Sadece dakikalar sonra! Başka toplantıdan çıkıp açık kapı bıraktı

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yeni zam bu kez 'kar yağışı' ile geldi! Tarih verildi: ‘Büyük artış yaşanacak’

Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

Yaşları daha 18, 17 ve 16'ydı! 3 kardeşten birden yasa boğan haber

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.