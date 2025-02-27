Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan tutuklandı mı? Nihat Doğan'ın iddiaları gündem olmuştu

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan 64 güzellik salonu ile öne çıkıyordu. Bir dönem Nihat Doğan ile de ortaklık yapan Sevim Alan o dönem de çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

O dönem Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan büyük zarar ederek sektörden çekilmişti.

Nihat Doğan o dönem Youtube üzerinden canlı yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak Sevim Alan'nın kendisine Alkan Yıldız'ı öldürtmek istediğini anlatmıştı.

SEVİM ALAN PAYLAŞTI

Son olarak Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından Sevim Alan'ın tutuklandığını duyurdu. Erdinç paylaşımında "Güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, taksirle yaralama suçundan aldığı kesinleşmiş hapis cezası kapsamında Bakırköy Tutukevi’ne kondu. Denetimli serbestlik kararı onanırsa akşam saatlerinde serbest kalacak" dedi.

Ancak Sevim Alan'ın sosyal medya hesabında aktif paylaşımlar sürerken gelen mesajlara ise "Rüyalarında anca" yanıtını verdi.