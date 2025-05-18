Diskalifiye olan Almeda önce paylaştı sonra sildi! Kerem ve Almeda pozları gündemde

MYNET DETAY- Survivor 2025'in şampiyon adaylarından Almeda Baylan, diskaliye olmasının ardından Türkiye'ye döndü. Sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Almeda paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Almeda'nın Kerem ile samimi pozları sosyal medyada gündem oldu. Pozları görenler "Senin eşin yok muydu?" yorumlarında bulundu.

Almeda Baylan ise Instagram'dan kısa bir açıklama yapıp ardından da hikayesini dakikalar içinde sildi. Ercan Baylan ile evli olan Almeda'nın yazıp sonrasında sildiği kafa karıştıran mesaj gündem oldu.

''BU SÖZLER ÇOK YANLIŞ''

İşte, Almeda Baylan'ın yazdıktan hemen sonra sildiği o hikayesi:



''Yakın arkadaş olanlar böyle fotoğraflar hep paylaşıyor. Kimse bana ben masumum ayağına yatmasın. Kerem benim dostum, yakın arkadaşım, kardeşim. Aksi hiçbir şey yok ki eşim bile ona güvenen biri. Bu türlü iftira kimseye yakıştırmıyorum. Herkesi kendi kalbiyle bırakıyorum. Evde 6 kişiyiz, ailesi var, Ünal var. Bu sözler çok yanlış.''

Almeda daha sonra eşiyle bir karesini de kalp emojsiyle yayınladı.