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Dizi aşkı gerçek oldu! Sandık Kokusu'nun yıldızları aşklarını itiraf etti! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin romantik pozla duyurdu

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
16.03.2025 18:08
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Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Uğur Yücel gibi isimlerin başrolü paylaştığı Sandık Kokusu, geçtiğimiz günlerde dizi çekimlerini bitirmişti. Finale günler kalan dizi aşkının gerçek olduğu iddia edilmişti. Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerdir sessizliğini koruyan çift, aşklarını paylaştıkları romantik pozla duyurdu.

Dizi aşkı gerçek oldu! Sandık Kokusu'nun yıldızları aşklarını itiraf etti! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin romantik pozla duyurdu

Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade özel hayatıyla gündeme gelmişti. Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patlamıştı. Nesrin Cavadzade'nin dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Mehmet Üstündağ, ''Set bilgisidir, birlikteler. Bana gelen set dedikodusu böyle. Bana böyle dediler. Dizi bitince görürsün dediler. 10 Mart'ta dizi çekimleri sona eriyor. Setten gelen bir bilgi bu. Bana gelen net bilgi bu göreceksiniz. Dizi bittiğinde göreceksiniz dediler. Dizi bittiğinde bu arkadaşlık aşka dönüştü derlerse şaşırmayın. Bana söyleyen insanlar çok iddialılar.'' ifadelerini kullanmıştı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER!

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu aşk iddiasıyla ilgili de çiftten açıklama gelmemişti. Sessizliğini koruyan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den aşk itirafı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade'ye olan aşkını ilan etti.

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İkilinin paylaştığı romantik fotoğraf, kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade sandık kokusu
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