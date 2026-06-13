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Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı! "Şimdi reytingler yükselir"

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin ilk bölüm reytingleri bekleneni karşılamadı. Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı ise merak uyandırdı.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı! "Şimdi reytingler yükselir"

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 10 Haziran akşamı 1. bölümüyle yaz sezonuna giriş yaptı. Dizinin ilk bölüm reytingleri ise dikkat çekti.

Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Urla’nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizi Tüm Seyirciler’de 2.46 reytingle 6., AB’de 2.06 ve ABC1’de 2.52 reytingle 4. oldu.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı! "Şimdi reytingler yükselir" 1

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Reyting sıralaması şaşırtan diziye X'te ve Youtube'da ise yoğun ilgi var. Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Doğa ve Yaman'ın samimi halleri ilgi çekti.

DOĞANIN KANUNU FRAGMANI

Tanıtımda, Doğa kendisini kurtardığı için Yaman'a teşekkür etse de ikili arasındaki ateşkes uzun sürmüyor. Hulusi'nin çiftliğe gelerek Yaman'dan hesap sorması gerilimi artırırken, Doğa'nın kendisini Mert'in kurtardığını bildiğini söylemesi üzerine Yaman, "Hiçbir şey bilmiyorsun." diyerek karşılık veriyor. Doğa'nın, "Sen ne yaparsan ben de aynısını yapacağım." diyerek Yaman'a meydan okuması ikili arasındaki çekişmenin giderek büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı! "Şimdi reytingler yükselir" 2

Sosyal medyada "Tam yaz dizisi", "Sevimli yaz dizisi", "2. bölüm reytingleri yükselir", "Bu dizi reytingleri yükselir", "Şans verilsin güzel yaz dizisi" yorumlarında bulundu.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanı! "Şimdi reytingler yükselir" 3

DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu 2. bölüm 17 Haziran Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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