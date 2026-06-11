Doğanın Kanunu reytingleri! Kimse bunu beklemiyordu

Ay Yapım’ın başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi 10 Haziran akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu’nun yönettiği dizinin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı, Urla’nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizi Tüm Seyirciler’de 2.46 reytingle 6., AB’de 2.06 ve ABC1’de 2.52 reytingle 4. oldu.

Büyük umutlarla başlayan yaz dizisinin ilk bölümünün sıralaması herkesi şaşırttı.

Öte yandan Eşref Rüya final bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu.