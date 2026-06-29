Doğanın Kanunu 4. bölüm fragmanı: "Tam bir romantik komedi"

Doğanın Kanunu, yeni bölümleriyle her Çarşamba ekrana geliyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu ilk bölüm sonrasında reytinglerini arttırdı.

Doğanın Kanunu 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. 4. bölüm 2. fragmanında yine Doğa ve Yaman'ın atışmaları seyircileri eğlendirdi. Sosyal medyada "İşte bu", "Romantik komedi böyle olur", "Çok eğlenceli" yorumları yapıldı.

Doğanın Kanunu 4. Bölüm | 2. Tanıtım



“Bundan sonra sen ne dersen o! Kaptanım.” 🛥️🤍#DoğanınKanunu yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de STAR’da, TV yayınının ardından sadece Amazon Prime Video’da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/NkiwrmgPOr — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) June 28, 2026

DOĞANIN KANUNU FRAGMAN ÖZETİ

Yaman'ın depoda bekleyen 30 kasa çileği satma görevini Doğa'ya vermesiyle başlayan meydan okuma, ikili arasında eğlenceli bir iddiaya dönüşüyor. Doğa, ertesi akşama kadar tüm çilekleri satabileceğini söyleyerek Yaman'a, "Eğer çilekleri satarsam 3 gün boyunca çiftliği ben yöneteceğim, sen de benim çırağım olacaksın" diyerek oldukça büyük bir ödül belirliyor.

Çiftliktekiler bu görevin imkânsız olduğunu düşünürken, Doğa'nın kazanma ihtimali bile Yaman'ın kâbusu oluyor. İkilinin tatlı rekabeti eğlenceli anlara sahne olurken, tanıtımın finalinde Doğa'nın Yaman'a söylediği "Hayvan gibi yakışıklı olabilirsin ama ben kazandım!" sözleri dikkat çekiyor.