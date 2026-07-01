Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor"

Doğanın Kanunu dizisi yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Doğanın Kanunu 4. bölüm 1 Temmuz akşamı ekrana gelecek.

Dördüncü bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak Doğanın Kanunu'ndan eski Türk filmleri tadında yeni tanıtım yayınlandı.

Tanıtım, Yaman'ın Hulusi'ye içgüveysi olarak kahvaltı hazırlayıp götürmesiyle eğlenceli anlara sahne oluyor. Ardından Doğa ile Yaman arasındaki tatlı çekişme bu kez doğum günü üzerinden devam ediyor.

Yaman'ın Doğa için hazırladığı sürpriz, Doğa'nın beklenmedik tepkisiyle bambaşka bir hâl alırken, Doğa'nın "Hadi oradan, bej takımlı parlak ayakkabılı köylü!" sözleri tanıtıma damga vuruyor.



Yaman, Doğa'nın arkadaşlarıyla uzaklaşmasını pencereden sessizce izlerken, yaşananlar yeni bölümün kahkaha dolu anlarının habercisi oluyor.

Dizinin fragmanı sonrası sosyal medyada seyircilerden olumlu yorumlar gecikmedi. Sosyal medyada "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" yorumları geldi.