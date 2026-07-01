MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor"

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Doğanın Kanunu 4. bölümden ön tanıtım geldi. Eski Türk filmlerini aratmayan tanıtım seyirciyi mest etti. Sosyal medyada "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" yorumları geldi.

Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor"

Doğanın Kanunu dizisi yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Doğanın Kanunu 4. bölüm 1 Temmuz akşamı ekrana gelecek.

Dördüncü bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak Doğanın Kanunu'ndan eski Türk filmleri tadında yeni tanıtım yayınlandı.

Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" 1

Tanıtım, Yaman'ın Hulusi'ye içgüveysi olarak kahvaltı hazırlayıp götürmesiyle eğlenceli anlara sahne oluyor. Ardından Doğa ile Yaman arasındaki tatlı çekişme bu kez doğum günü üzerinden devam ediyor.

Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" 2

Yaman'ın Doğa için hazırladığı sürpriz, Doğa'nın beklenmedik tepkisiyle bambaşka bir hâl alırken, Doğa'nın "Hadi oradan, bej takımlı parlak ayakkabılı köylü!" sözleri tanıtıma damga vuruyor.

Doğanın Kanunu 4. bölüm ne zaman? "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" 3
Yaman, Doğa'nın arkadaşlarıyla uzaklaşmasını pencereden sessizce izlerken, yaşananlar yeni bölümün kahkaha dolu anlarının habercisi oluyor.

Dizinin fragmanı sonrası sosyal medyada seyircilerden olumlu yorumlar gecikmedi. Sosyal medyada "Reyting birincisi olmayı hak ediyor" yorumları geldi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gözaltına alındı' iddiası! Evinde kaldığı arkadaşına saldırıp...'Gözaltına alındı' iddiası! Evinde kaldığı arkadaşına saldırıp...
Bergüzar Korel nasıl zayıfladı? Bikinili pozları gündemdeBergüzar Korel nasıl zayıfladı? Bikinili pozları gündemde

Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.