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Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı

Güller ve Günahlar dizisiyle ekranda olan oyuncu Cemre Baysel dizisinin çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı. Dinlenme modunu açan Baysel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı 1

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI
Birbirinden iddialı pozlar veren Cemre Baysel son pozlarıyla beğeni topladı.

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı 3

Baysel'in görüntülerine; 'çok güzelsin', 'başka bir aurası var', 'harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı 4

Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Güller ve Günahlar
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