Cemre Baysel dergi çekimi için poz verdi! Beğeni yağdı

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

YORUM YAĞDI

Birbirinden iddialı pozlar veren Cemre Baysel son pozlarıyla beğeni topladı.

Baysel'in görüntülerine; 'çok güzelsin', 'başka bir aurası var', 'harikasın' gibi yorumlar yapıldı.