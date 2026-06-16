Doğanın Kanunu ne zaman? 2. bölüm tanıtımına 'reyting' yorumları

Geçtiğimiz Perşembe ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan, Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanlarına seyirciden "Çok iyi", "İnşallah reyting kurbanı olmaz", Çok keyifli reytinglere yenilmesin" yorumları yağdı.

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Tanıtımda, Yaman ve Doğa arasındaki gerilim giderek büyüyor. Babasının "Hata bende, fanusun içinde büyüttüm onu" sözlerini duyan Doğa, hem babasına hem de Yaman'a küçük ve şımarık bir kız çocuğu olmadığını kanıtlamak için çiftlikte kalmaya karar veriyor. Ancak Yaman da onu pes ettirmek için elinden geleni yapıyor.

Yaman'ın kendisine karşı beslediği olumsuz duyguların nedenini anlamaya çalışan Doğa'nın, Yaman'a sorduğu "Benden neden nefret ediyorsun?" sorusu tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri oluyor.

Yaman'ın bu soruya vereceği cevap kadar, Urla'nın büyüleyici atmosferinde aile bağlarını, sıcacık dostlukları ve filizlenmeye başlayan duyguları izleyiciye hissettiren Doğanın Kanunu'nda Yaman ve Doğa arasında yaşanacaklar da ikinci bölüme dair merakı iyice artırıyor.

Doğanın Kanunu | 2. Bölüm 2. Tanıtım



“Benden neden nefret ediyorsun?” 👀#DoğanınKanunu yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de STAR’da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/cBjFkFtp6s — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) June 14, 2026

DOĞANIN KANUNU NE ZAMAN?

Doğanın Kanunu dizisi yeni bölümüyle 17 Haziran Çarşamba 20.00'de STAR’da ekrana gelecek.