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Doğanın Kanunu'nundan final haberi geldi! 13. bölümde bitiyor

Yaz sezonunun dikkat çeken dizilerinden Doğanın Kanunu için final kararı geldi. Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ı buluşturan dizi, 13. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Doğanın Kanunu'nundan final haberi geldi! 13. bölümde bitiyor

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu Doğanın Kanunu dizisi son dönemde reyting düşüşü yaşadı. Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin 10. bölümü beklenirken üzen haber geldi.

Yaz sezonu dizilerinden olan Doğanın Kanunu eylül ayını göremeyecek gibi. İddialara göre; Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Doğanın Kanunu 13. bölümde final yapıyor.

Doğanın Kanunu nundan final haberi geldi! 13. bölümde bitiyor 1

12 Ağustos'ta 10. bölümüyle ekrana gelecek olan Doğanın Kanunu'ndan gelen final haberi seyirciyi de ikiye böldü.

Kimi dizinin zaten sezon dizileriyle yarışamayacağını söylerken kimi de bu kararın yanlış olduğunu X'te dile getirdi.

Doğanın Kanunu nundan final haberi geldi! 13. bölümde bitiyor 2

Sosyal medyada "Baştan belliydi" yorumları da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doğru karar. Kadın başrol dizinin finalini getirdi performansıyla. Alperen diziyi tek başına taşıyamazdı. Bu projeyi neden kabul etti onu da anlamış değilim. Eylül ayını görseydi Yer6 tuzla buz ederdi zaten.
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