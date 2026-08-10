Doğanın Kanunu'nundan final haberi geldi! 13. bölümde bitiyor

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu Doğanın Kanunu dizisi son dönemde reyting düşüşü yaşadı. Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin 10. bölümü beklenirken üzen haber geldi.

Yaz sezonu dizilerinden olan Doğanın Kanunu eylül ayını göremeyecek gibi. İddialara göre; Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Doğanın Kanunu 13. bölümde final yapıyor.

12 Ağustos'ta 10. bölümüyle ekrana gelecek olan Doğanın Kanunu'ndan gelen final haberi seyirciyi de ikiye böldü.

Kimi dizinin zaten sezon dizileriyle yarışamayacağını söylerken kimi de bu kararın yanlış olduğunu X'te dile getirdi.

Sosyal medyada "Baştan belliydi" yorumları da dikkat çekti.