Doğu 4. sezon yayın tarihi: Ne zaman başlayacak, hangi platformda izlenecek?

HBO Max, ünlü komedyen Doğu Demirkol’un kendi hayat hikayesinden uyarladığı, geçtiğimiz sezonları büyük ilgiyle takip edilen ‘Doğu’ dizisinin dördüncü sezonu afiş ve fragmanını yayınladı.

DOĞU 4. SEZON NE ZAMAN?

5 Haziran’da ekrana gelecek olan dizi yeni sezonuyla yine çok güldürecek.

Kendine özgü mizahıyla izleyicilerin beğenisini toplayan dizinin yeni sezon kadrosunda Doğu Demirkol’a, Evliya Aykan, Kubilay Tunçer, Banu Fotocan, Keremcem, Sümeyye Aydoğan ve Muhammet Uzuner eşlik ediyor.

Yapımını BKM Mutfak’ın yapımcılığını Koray Köse’nin üstlendiği ‘Doğu’nun yönetmen koltuğunda Doğu Demirkol ve Cem Terbiyeli otururken, dizinin senaryosunu ise Doğu Demirkol ve Murat Özsoy kaleme alıyor.