Doğu yeni sezon gündemde! Fatih Altaylı Doğu Demirkol'a açık açık sordu: İyi para kazanabiliyor musun?

Doğu üçüncü sezonu Gain'de izleyicisiyle buluştu. Doğu Demirkol'un merakla beklenen dizisi Doğu'nun 3. sezonu konuşulurken komedyen Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Komedyen Doğu Demirkol artık metrobüse binmediğini Beylerbeyi'nde oturduğunu söyledi. Fatih Altaylı ise Doğu dizisinden sonra kariyerinde daha da yükselişe geçen komedyene açık açık gelirine dair sorular yöneltti.

Altaylı "Bu işten iyi para kazanıyor musun arabalar filan fena değil ama?" dedi. Doğu Demirkol ise "Evet, arabalara bakınca çok da iyi kazanmıyormuşum gibi duruyor değil mi?" diyerek güldü. Altaylı ise "Yani" yanıtını verdi.

DOĞU DEMİRKOL'DAN KAZANÇ AÇIKLAMASI

Komedyen ise "Şükrediyorum açıkcası. Mesela bir sezonda ortalama herhalde 70 oyun var hepsi full. Ortalama bin kişi filan güzel yani. Arabaları seviyorum yoksa değiştiririm" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı konuşmasında "Otobüse binmiyorsun haliyle vapura da binmiyorsun hep şey vardır ya 'Komedyenler zengin oldular toplumdan koptular' geyiği vardır ya katılıyor musun?" sorusunu yöneltti.

Doğu Demirkol ise bu soruya "Kopmadım ya ben kopmadım abi. Metrobüs şakası yapsam da insanlar artık yemez" yanıtını verdi.

DOĞU 3. SEZON KONUSU

Dizinin üçüncü sezonunun hikayesi ise şu şekilde:

"Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna oyun abisi olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor."