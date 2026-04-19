Doğukan Güngör'ün partneri Elifcan Ongurlar oldu

“Haysiyet” Kanal D’nin yeni yayın döneminde seyirciyle buluşturacağı iddialı dizilerinin başında geliyor. Süreç Film imzalı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Eda Teksöz’ün yöneteceği diziyi Leyla Uslu Oter yazıyor.

Modern bir “Yaprak Dökümü” hikâyesi olan dizide Mehmet rolünü Doğukan Güngör canlandıracak. Dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı.

KEREM ALIŞIK’A TEKLİF

Elifcan Ongurlar “Haysiyet” dizisiyle anlaştı. Ongurlar “Suzan” karakterini canlandıracak ve Karlıova ailesinin gelini rolüyle seyirci karşısına çıkarak Yaprak Dökümü’nün Ferhunde’sini aratmayacak.

Öte yandan ailenin babası Sadık’a hayat vermesi için usta aktör Kerem Alışık’la görüşülüyor.