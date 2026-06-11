Doktorlar'ın Levent'i Kutsi'ye yıllar sonra aynı soru! "Ela'yı neden bıraktın?"

2006-2011 yılları arasında yayınlanan 'Doktorlar' dizisinde Levent Atahanlı karakterini canlandıran Kutsi konserde ilginç bir soruya maruz kaldı.

Dizide canlandırdığı 'Levent Atahanlı' karakteriyle hatırlanan Kutsi, dizinin bir sahnesinde Yasemin Ergene'nin canlandırdığı 'Ela' karakteriyle evlenmekten vazgeçmişti. Bu sahne, diziye damga vurmuş ve hayranlarının dikkatini çekmişti.

Yaklaşık 15 yıl önce yayınlanan dizideki bu sahne, bugün ünlü şarkıcı Kutsi'ye bir hayranı tarafından soruldu.

"ELA'YI NEDEN BIRAKTIN?'

Konseri sırasında bağıran bir hayranı, "Ela'yı neden bıraktın?' sorusunu kalabalıklar içinden yöneltti. Soruyu duyan Kutsi, şaşırtan bir cevap verdi. Kutsi, "Ama bu bir soru değil ki bu bir 'başlık'. Niye beni suçluyorsun? Onu 'Levent'e soracaksın. Ama zor bir sahneydi. O sahne yüzünden 20 yıldır beddua işitiyorum" dedi.