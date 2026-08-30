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Dolly Parton'un 450 milyon dolarlık mirası kime gidecek?

Dolly Parton'ın vefatının ardından 450 milyon dolarlık dev serveti gündem oldu. Çocuğu olmayan efsane sanatçının mirasını kimin alacağı merak edilirken, servetin bir bölümünün hayır işlerine bırakılabileceği iddiası da konuşuluyor.

Dolly Parton'un 450 milyon dolarlık mirası kime gidecek?

Dünyaca ünlü şarkıcı Dolly Porton'ın son isteği konuşuluyordu. Şarkıcı "Hayatım boyunca ağır taşlarla süslü kıyafetler giydim. Artık rahat etmeyi hak ediyorum. Yumuşak pamuktan yapılmış güzel bir yatakta dinlenmek istiyorum" demişti.

Unutulmaz şarkılara imza atan Dolly Parton'un ölümü sonrası mirası gündeme geldi.
Sanatçının servetinin yaklaşık 450 milyon dolar (Yaklaşık 21,7 milyar TL) olduğu tahmin ediliyor. Parton’ın ölümünün ardından bu mirasın sahibinin kim olacağı da gündeme geldi.

Dolly Parton un 450 milyon dolarlık mirası kime gidecek? 1

2025'te eşini kaybeden Dolly Parton'un çocuğu da yok. Bu nedenle gözler; sanatçının kardeşleri, yeğenleri, aile üyeleri veya oluşturmuş olabileceği özel miras yapılarına çevrildi. Ancak şu ana kadar Dolly Parton’ın vasiyeti ya da kesin miras planı kamuoyuna açıklanmadı.

Dolly Parton un 450 milyon dolarlık mirası kime gidecek? 2

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MİRASIN BİR BÖLÜMÜ HAYIR İŞLERİNE Mİ GİDECEK?

Dolly Parton, müzik kariyerinin yanı sıra yardım çalışmalarıyla da tanınıyordu. 1995 yılında başlattığı Dolly Parton’s Imagination Library projesiyle milyonlarca çocuğa kitap ulaştırdı.

Dolly Parton un 450 milyon dolarlık mirası kime gidecek? 3

Bu nedenle servetinin bir bölümünün hayır projelerine aktarılması da güçlü ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ancak bununla ilgili de resmi bir açıklama bulunmuyor.

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