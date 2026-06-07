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Dua Lipa ve Callum Turner'ın görkemli düğünü: Lüks detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, Sicilya’daki görkemli törenle evlendi. Çifte düğünde Elton John’un “Your Song” performansı eşlik ederken, lüks organizasyon ve ünlü davetliler geceye damga vurdu.

Dua Lipa ve Callum Turner'ın görkemli düğünü: Lüks detaylar...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner, İtalya’nın Sicilya adasında düzenlenen görkemli törenle evlendi. Düğüne Charli XCX, Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta ve Peggy Gou gibi ünlü isimlerin de katıldığı öğrenildi.

Dua Lipa ve Callum Turner ın görkemli düğünü: Lüks detaylar... 1

30 yaşındaki Dua Lipa ile James Bond projeleriyle anılan Callum Turner, resmi nikâhlarının ardından kutlamaları Sicilya’da sürdürdü. Palermo’nun doğusundaki tarihi Villa Valguarnera’da gerçekleşen tören, üç gün süren lüks organizasyonun finali oldu. Ünlü çiftin düğünde birbirlerinin kalçasını ellediği anlar dikkat çekti.

İddialara göre Dua Lipa, moda dünyasının efsane ismi Donatella Versace tarafından tasarlanan, elmas detaylarla süslenmiş özel bir gelinlik tercih etti. Ünlü modacı da düğün kutlamalarında çifte eşlik etti.

Dua Lipa ve Callum Turner ın görkemli düğünü: Lüks detaylar... 2

SON ANDA ÖZEL JETLE GELDİ

Dua Lipa’nın yakın dostu olan Elton John’un düğüne son anda özel jetle katıldığı öğrenildi. Ünlü sanatçı, törende “Your Song” adlı hit parçasını seslendirirken duygusal anlar yaşandı.

Dua Lipa ve Callum Turner ın görkemli düğünü: Lüks detaylar... 3

Kaynaklara göre çift, villanın bahçesinde kurulan çardak altında sade bir nikâh töreni gerçekleştirdi. Konuklar için yarım ay şeklinde yerleştirilen sandalyeler ve çiçeklerle süslenen alan dikkat çekti.

Yaklaşık 1000 sterlin gecelik ücreti bulunan Igiea Oteli’nde konaklayan davetliler için yat partisi ve özel kokteyl organizasyonları düzenlendi. Villada kurulan fotoğraf kabinleriyle misafirler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Dua Lipa ve Callum Turner ın görkemli düğünü: Lüks detaylar... 4

Düğünde davetlilere “Stay mad with me forever” yazılı işlemeli mendiller dağıtılırken, geceyi 10 dakikalık havai fişek gösterisi taçlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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