Can Polat'ın kızı isyan etti: Kendi annem de dahil...

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul'da bulunması nedeniyle, Çeşme'de başlatılan soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenilmişti.

Can Polat'ın cenazesinde kızı Damla Polat'ın feryatları yürekleri dağlamıştı. Damla Polat sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Damla Polat bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Şu konuya bir açıklık getirmek isterim. Herkes, kendi annem de dahil olmak üzere 'CAN POLAT'IN kızı DAMLA POLAT fenomen olmak istiyor' gibi hitamlarda bulunuyor fakat benim tek amacım babam CAN POLAT'IN hakkının yenmemesi, kanının yerde kalmaması ve her kim suçluysa o suçlunun ortaya çıkması için çabalamaktan başka bir amacım yoktur. Bu davanın takipçisiyiz. Devletimize güveniyoruz, gerçeği ortaya çıkartmadan peşini bırakmayacağından eminiz."