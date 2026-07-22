Lena Headey yıllar sonra itiraf etti! Game of Thrones'un o sahnesine gelen tepki karşısında şaşkına dönmüş

Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olan "Kefaret Yürüyüşü" (Walk of Atonement) sonrasında yaşanan tepkiler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını yıllar sonra açıkladı.

Dizide Westeros'un en güçlü ve acımasız karakterlerinden biri olan Cersei, erkek kardeşi Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) ile yaşadığı ensest ilişkinin ortaya çıkmasının ardından dini bir topluluk olan Faith Militant tarafından cezalandırılıyordu.

GÜNLERCE KONUŞULAN SAHNE

Unutulmaz sahnede Cersei, çıplak şekilde King's Landing sokaklarında yürümeye zorlanırken, halk üzerine çöp ve dışkı atıyor, kalabalık ise sürekli "Utanç!" (Shame!) diye bağırıyordu.

Lena Headey'nin bu sahnede dublör kullandığı ortaya çıkmış ve bazı izleyiciler oyuncuyu eleştirmişti. 52 yaşındaki oyuncu, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"İnsanların öfkesine gerçekten çok şaşırdım. İzleyiciyi kandırdığımı düşünmeleri beni hayrete düşürdü."

Headey, neden dublör kullanmayı tercih ettiğini de şöyle açıkladı:

"O dönemde oyuncu kadrosunu herkes tanıyordu. Her yere gitmek bile çılgıncaydı. O sahnede yaklaşık 3 bin figüran vardı. Oyunculuk benim için büyük bir tutku ama sizden çok şey istiyor. O sahnenin duygusal tarafını gerektiği gibi oynayamazdım. Sürekli kendimi koruma içgüdüsüyle hareket ederdim."