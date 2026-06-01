Dua Lipa ve Callum Turner, Londra’da evlendi!

Dua Lipa, pazar sabahı Londra’daki Old Marylebone Town Hall’da Callum Turner ile dünyaevine girdi.

Çift, gelecek hafta düzenlenecek üç günlük İtalya kutlaması öncesinde samimi bir resmi nikâh töreni gerçekleştirdi.

Dua Lipa, tören için özel tasarım bir Schiaparelli etek takım tercih etti. Beyaz eldivenler, Bulgari kolye ve şapkacı Stephen Jones imzalı geniş kenarlı beyaz şapkayla gelin şıklığını tamamladı.

Yaklaşık 30-40 dakika süren törende çiftin mutluluğu dikkat çekti. Yeminlerini eden ikili, önümüzdeki hafta Sicilya’nın başkenti Palermo’da yapılacak büyük kutlama öncesinde resmen evlenmiş oldu. Kutlamaların perşembeden cumartesiye kadar sürmesi planlanıyor.

YILIN MAGAZİN DÜĞÜNÜ OLACAK

Çifte yakın kaynaklar, düğünü “yılın magazin düğünü” olarak tanımlıyor. Bu görkemli düğün kutlamasının nasıl gerçekleşeceği henüz bilinmese de en az bir yıldır planlandığı anlaşılıyor.

Çiftin, Tiren Denizi manzaralı lüks Villa Igiea otelinde bir katı tamamen kapattığı iddia edildi. Düğün töreninin ise Bagheria’daki 17. yüzyıldan kalma Villa Valguarnera’da yapılacağı öne sürüldü.

Davete Elton John, Mark Ronson ve Charli XCX gibi müzik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra moda dünyasından Donatella Versace ile Simon Porte Jacquemus’un da katılması bekleniyor.