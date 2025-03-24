Düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti! Aylin Coşkun'un evliliği kısa sürdü

Şarkıcı Aylin Coşkun ve Volkan Aslan 15 yıllık ilişkilerini görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Coşkun düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelmiş ve o günlerde "Takılarla rahat 5 milyon TL’lik bir villa alabilirim. Hesaplamadım ama çok var orada. İki taraf da ortaya bir ev parası bıraktı" demişti.

5 yıldır evli olan Aylin Coşkun 30 kez tüp bebek tedavisi görmüştü. Bu haberlerden sonra Aylin Coşkun'un 5 yıllık evliliğinin sonlanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı, 'Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar.' yazdı.

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan ile olan paylaşımlarını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

Yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, taraflar bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalışsa da, tüm çabalar sonuçsuz kaldı. İkili, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.