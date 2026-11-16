Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri yıllar sonra buluştu! Cerrahpaşalılar filmi geliyor

Unutulmaz diziler arasında yerini alan Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncuları, yıllar sonra “Cerrahpaşalılar” filminde bir araya geldi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Can Çelik’in, cast direktörlüğünü ise Çağdaş Başaran’ın üstlendiği film, İstanbul’un köklü kabadayıları ile yükselen yeni nesil mafya düzeni arasındaki güç mücadelesini konu alıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i olarak hafızalarda yer eden Özcan Varaylı'ya eşlik eden oyuncular arasında dizinin eski oyuncuları da yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta oyuncular yer alıyor.

ERDEM KAYNARCA YENİ NESİL MAFYAYI OYNUYOR

Yeni nesil mafyanın yükselişini temsil eden Savaş karakterine ise başarılı oyuncu Erdem Kaynarca hayat veriyor. Savaş’ın eski düzeni değiştirme hırsı, İstanbul’un yeraltı dünyasında büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor.