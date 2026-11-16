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Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri yıllar sonra buluştu! Cerrahpaşalılar filmi geliyor

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz oyuncuları yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu! “Cerrahpaşalılar” filmi, usta oyuncuları bir araya getirdi. Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır gibi isimlerin son hali dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri yıllar sonra buluştu! Cerrahpaşalılar filmi geliyor
Nebahat Kübra Akalın

Unutulmaz diziler arasında yerini alan Kurtlar Vadisi’nin efsane oyuncuları, yıllar sonra “Cerrahpaşalılar” filminde bir araya geldi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Can Çelik’in, cast direktörlüğünü ise Çağdaş Başaran’ın üstlendiği film, İstanbul’un köklü kabadayıları ile yükselen yeni nesil mafya düzeni arasındaki güç mücadelesini konu alıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i olarak hafızalarda yer eden Özcan Varaylı'ya eşlik eden oyuncular arasında dizinin eski oyuncuları da yer alıyor.

Kurtlar Vadisi nin efsane isimleri yıllar sonra buluştu! Cerrahpaşalılar filmi geliyor 1

Oyuncu kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta oyuncular yer alıyor.

Kurtlar Vadisi nin efsane isimleri yıllar sonra buluştu! Cerrahpaşalılar filmi geliyor 2

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kurtlar vadisi
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