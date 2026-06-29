'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau evlendi!

Çocuk yaşta moda dünyasına adım attıktan sonra Vogue Enfants tarafından "Dünyanın en güzel kızı" olarak anılan Thylane Blondeau, nişanlanmasının üzerinden yalnızca üç ay geçtikten sonra sevgilisi Ben Attal ile evlendi.

25 yaşındaki Fransız model, 29 yaşındaki DJ Ben Attal ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Thylane, düğün törenine zarif pelerin detaylarına sahip göz alıcı beyaz bir gelinlikle katıldı. Kahverengi saçlarını şık bir topuz yaptıran model, doğal tonlarda makyajıyla sade ve zarif bir görünüm sergiledi.

Elinde beyaz kala zambaklarından oluşan bir gelin buketi taşıyan Blondeau, düğün mekanına klasik bir Porsche 356 Speedster ile geldi. Dışarıda bekleyen davetliler çifti alkışlarla karşılarken bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Çift, geleneksel düğünlerin aksine tören alanına birlikte gelmeyi tercih etti.