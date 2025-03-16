Durumu kötüleşmişti! Entübe edilen Tanyeli'den haber geldi! İşte son durumu...

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavisine devam ediyordu. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli entübe edilmişti.

Entübe edilen Tanyeli merak edilirken eşi Instagram hesabından paylaşım yaparak "Mucizeler baktığın her yerdedir." diyerek yürekleri dağlamıştı. Sevenleri sağlık durumunu araştırırken ünlü isimden haber geldi.

SEVİNDİREN GELİŞME!

2.Sayfa'da yer alan habere göre Tanyeli'den umutlandıran haber geldi. Tanyeli'nin tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş doktorların ve ailesinin yüzünü güldürdüğü öğrenildi.

27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.