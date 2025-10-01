MAGAZİN

Ebru Gündeş boşanır boşanmaz imaj değiştirdi! Filtreyi abarttı

Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir’den boşandıktan sonra yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının son paylaşımına beğeni yağarken, fazla filtre kullandığı yönünde yorumlar da dikkat çekti.

Kubra Akalın

2021'de Reza Zarrab ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir gözaltına alınmıştı.

Yaşanan bu olaydan kısa süre sonra ise ayrılık haberi geldi. Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir'den boşandı.

Ebru Gündeş kararını şu sözlere duyurmuştu:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim..."

Gündeş bu açıklamadan bir hafta sonra değişen imajıyla sosyal medyaya döndü. Şarkıcının son halini görenler filtreyi abartı bulsa da Gündeş'e beğeni yağdırdı. Şarkıcıya "Boşanma da hemen yaramış", "Filtre çok fazla", "Fotoşopla yine başka biri" yorumları geldi.

