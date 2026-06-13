Ebru Gündeş estetiğe 10 milyon lira harcadı! Görenler ilk bakışta tanıyamadı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, sahne performansı ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği estetik operasyonla da magazin gündeminde. 51 yaşındaki ünlü sanatçının estetik sonrası paylaştığı yeni kareler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Daha önce konserinde "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyen Ebru Gündeş bu işlem için iddialara göre yaklaşık 10 milyon lira harcadı.

Ebru Gündeş estetiğin tam oturduğu yüzünün son halini de geçtiğimiz gün paylaştı.

"Poz vermek bizim işimiz" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş'e yorum yağdı. Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle: