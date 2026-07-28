Hayko Cepkin'in adliyedeki görüntüleri gündem oldu! ''Her şeyi köpürtün anasını satayım''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan Hayko Cepkin adliyedeki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Hayko Cepkin'e gazetecilerden biri 'İfade vereceksiniz' diye sorunca ünlü isim çok sinirlendi ve 'Bilgime başvurulacak efendim.' diyerek sözü önce düzeltti sonra da ''Herkes ifade vereceksiniz diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, bilginize danışacağız dediler.

'HER ŞEYİ KÖPÜRTÜN'

Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz.” diyerek ağzına geleni saydı.