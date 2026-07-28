MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayko Cepkin'in adliyedeki görüntüleri gündem oldu! ''Her şeyi köpürtün anasını satayım''

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden biri de Hayko Cepkin oldu. Adliyeye gelen Cepkin 'ifade vereceksiniz' lafını duyunca çok sinirlendi. Ünlü ismin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan Hayko Cepkin adliyedeki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Hayko Cepkin'e gazetecilerden biri 'İfade vereceksiniz' diye sorunca ünlü isim çok sinirlendi ve 'Bilgime başvurulacak efendim.' diyerek sözü önce düzeltti sonra da ''Herkes ifade vereceksiniz diyor. Bu ne lan? Telefon açtılar, bilginize danışacağız dediler.

Hayko Cepkin in adliyedeki görüntüleri gündem oldu! Her şeyi köpürtün anasını satayım 1

'HER ŞEYİ KÖPÜRTÜN'

Her şeyi köpürtün anasını satayım. Abuk sabuk haberlerinizle ortalığı kirletmekten başka bir b.k bilmiyorsunuz.” diyerek ağzına geleni saydı.

Hayko Cepkin in adliyedeki görüntüleri gündem oldu! Her şeyi köpürtün anasını satayım 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölümün ardından TT oldu! ''Teşekkürler senarist'' Yeni bölümün ardından TT oldu! ''Teşekkürler senarist''
Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı! 'Mağdur hissediyorum'Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı! 'Mağdur hissediyorum'

Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.