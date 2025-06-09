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Ece Seçkin'in "Bu nasıl yırtmaç?" dedirtti! Bir bakan bir daha baktı

Sahne tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin bu sefer de ilginç yırtmacıyla adından söz ettirdi. Ancak şarkıcıya beğeni kadar eleştiriler de vardı. İşte Ece Seçkin'in ilginç tarzı...

Ece Seçkin'in "Bu nasıl yırtmaç?" dedirtti! Bir bakan bir daha baktı
Kubra Akalın

Hem şarkıları, hem özel hayatı, hem de sahnedeki kıyafet seçimleriyle adından söz ettiren Ece Seçkin yine olay oldu.

Konser öncesi sahne kıyafetiyle verdiği pozları paylaşan Seçkin'in kalçasından yukarıya devam eden yırtmacı sosyal medyayı salladı.

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Kimileri ünlü şarkıcıyı fazla iddialı bulurken, kimileri de tarzını çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyada iddialı seçimi görenler "Saçma olmuş", "Anlamsız kıyafet", "Dikmeyi unutmuşlar sanki", "Evde dikerim ben yırtılmış galiba" yorumlarında bulundu.

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BABASI TEPKİ GÖSTERİYOR

Öte yandan Seçkin daha önce yaptığı bir açıklamada babasının bu kıayfetlerden rahatsız olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. 'Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin" diyor."

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Ece Seçkin
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