Ece Seçkin kar tatiline çıktı! Yorgana bürünüp poz verdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin kış aylarının tadını çıkarmak için Finlandiya'ya tatile gitti. Kuzey ışıklarını seyrederken buzlu suya giren Ece Seçkin, o anları da takipçileriyle paylaştı.

Karda vakit geçiren Ece Seçkin, tatilinin her anını 1.9 milyon takipçili hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Beyaz karlar içerisinde beyaz bir yorgana bürünen Ece Seçkin peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin bu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme soysal medyada; 'Bu güzellik şaka mı?', 'Sen gerçek misin?', 'Bu güzellik değil facia', 'Elsa olmuşsun', 'Yorgan bile bir insana yakışır mı?' gibi yorumlar yapıldı.