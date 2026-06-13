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Ege Kökenli dedesini kaybedince paylaştı! Gelen çirkin mesaja patladı

Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası gelen bir sosyal medya yorumunu ilk kez anlattı. Ünlü oyuncu, dedesiyle olan fotoğrafına yapılan yakışıksız yoruma sert tepki göstererek, "Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim" sözleriyle sitem etti.

Ege Kökenli dedesini kaybedince paylaştı! Gelen çirkin mesaja patladı

Oyuncu Ege Kökenli, Danla Bilic'in konuğu olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu Ege Kökenli, dedesinin vefatının ardından yaptığı duygusal paylaşım sonrası aldığı bir yorumu da ilk kez anlattı.

Dedesinin ölümünden sonra düğün gününde dedesiyle çekilen özel bir kareyi paylaşarak ona veda eden Ege Kökenli kendisine yapılan bir yoruma şoke oldu.

Ege Kökenli dedesini kaybedince paylaştı! Gelen çirkin mesaja patladı 1

"OKU BE GÜZEL KARDEŞİM"

Ege Kökenli açıklamasında “Dedemi daha yeni kaybettim, benim için çok özel bir insandı. Düğünümde dedemle bir fotoğrafımızı paylaştım. Ben gelinlikliyim, dedemde de papyon var. Altına ‘En güzel anılarımın kahramanını kaybettim’ yazdım. Biz ona dede demezdik, Teo derdik" dedi ve şunları söyledi:

Ege Kökenli dedesini kaybedince paylaştı! Gelen çirkin mesaja patladı 2

"Altına 'Ey para sen nelere kadirsin, yaşlı adamların koynunda' yazmışlar. Yanlış anlaşılmasın özellikle belirtiyorum; bunu yazan da kapalı bir kadın. Senin inandığın dinin ilk emri 'oku'. Bir paragraf yazmışım, dedem yazmışım; oku be güzel kardeşim. Okumaya vakit ayırmak istemedin, o zaman niye yorum yazmaya vakit ayırdın? Beni çıldırtan şey bu.”

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vefat Ege Kökenli
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