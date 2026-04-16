Ege Kökenli minik kızıyla paylaşım yaptı! Beğeni yağdı

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl anne olmaya hazırlandığını açıklamış; ancak 21 Mayıs 2025'te, hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından müjdeli haberi veren 33 yaşındaki oyuncu, paylaştığı gönderiyle anne olduğunu duyurmuştu.

Annelik heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak kızıyla birlikte yeni fotoğraflarını yayımladı.

Henüz bebeğinin yüzünü ve ismini paylaşmayı tercih etmeyen Kökenli, bu gönderisine "Çocuklarla arka bahçede" notunu düştü.

Oyuncunun bu paylaşımı, Nilperi Şahinkaya, İrem Helvacıoğlu, Rojda Demirer ve Cansel Elçin gibi birçok ünlü isimden yorum ve beğeni aldı.