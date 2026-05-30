Uzak Şehir 63. bölüm fragmanı! Sezon finali seyirciyi üzecek

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Sezonun en iddialı dizilerinden olan Uzak Şehir 63. bölümüyle sezon arası verecek. 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek reyting rekortmeni dizide yaşanacaklar seyirciyi üzecek.
Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.
Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır.
Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır.
Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir.
Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.
#UzakŞehir I 63. Bölüm 2. Tanıtım— Uzak Şehir Dizi (@Uzaksehirdizi) May 28, 2026
“Sen benim en büyük korkumsun, aynı zamanda da en büyük vazgeçilmezim…”🥺#UzakŞehir sezon finaliyle 1 Haziran Pazartesi 20.00’de #KanalD’de!@ayna_yapim @ayyapim @KanalD pic.twitter.com/AlZS0sOdyr
Okuyucu Yorumları 0 yorum