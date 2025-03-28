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Ekmek Teknesi ile tanınan Hasan Kaçan eylemci Pikachu'ya sinirlendi: Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir

Protestolarda dikkat çeken eylemci Pikachu sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Ancak Ekmek Teknesi ile tanınan Hasan Kaçan, Pikachu'yu hedef alarak gündeme geldi.

Ekmek Teknesi ile tanınan Hasan Kaçan eylemci Pikachu'ya sinirlendi: Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir
Kubra Akalın

Antalya'da Ekrem İmamoğlu'na destek gösterilerine katılan Pikachu da eylemci oldu. Pikachu, polis müdahalesinden kaçarken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada resmen viral oldu ve defalarca paylaşıldı.

Eylemci Pikachu, dün akşam da meydanlardaydı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Ekrem İmamoğlu için düzenlenen gösterilere katılan Pikachu, bu kez polisle beraber poz verdi.

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Ancak Pikachu oyuncu Hasan Kaçan'ı mutlu etmedi. "Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir" diyen Ekmek Teknesi'nin oyuncusu Kaçan sosyal medyada isyan etti:

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"SENARYONUN AKTÖRLERİ"

"Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler, yazılmış bir senaryonun aktörleridir. Ortada komik bir şey yok. Vahşet var, çapul var, vandallık var. Ajansın algı çalışması var."

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kaçan
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