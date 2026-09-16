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Ekranlardan uzak kalan Ezgi Eyüboğlu'ndan yeni pozlar: Kombini dikkat çekti

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Eyüboğlu yaz tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Bu yaz farklı lokasyonlarda birbirinden renkli kombinleriyle kameralara poz veren oyuncunun sarı büstiyer ve pileli mini etek kombini büyük beğeni topladı.

Ekranlardan uzak kalan Ezgi Eyüboğlu'ndan yeni pozlar: Kombini dikkat çekti
Sariye Nur Dönmez

Televizyon projelerinde uzun zamandır yer almayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaz sezonunun son günlerini tatilde geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, tatilinden yeni kareleri takipçileriyle paylaşmasıyla yeniden gündem oldu.

Yazın son günlerini değerlendiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkatleri üzerine çekti. Sarı büstiyer ve pileli mini etekten oluşan kombini takipçilerinden tam not aldı.

Ekranlardan uzak kalan Ezgi Eyüboğlu ndan yeni pozlar: Kombini dikkat çekti 1

TATİLİNİ PAYLAŞMAYA DOYAMADI

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız bu yaz sosyal medyayı adeta tatil paylaşımlarıyla donattı.

Ekranlardan uzak kalan Ezgi Eyüboğlu ndan yeni pozlar: Kombini dikkat çekti 2

Bu yaz sade ve şık tarzıyla ilgili çok sayıda yorum alan oyuncu fotoğraflarının altına gelen oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu
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