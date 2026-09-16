Ekranlardan uzak kalan Ezgi Eyüboğlu'ndan yeni pozlar: Kombini dikkat çekti

Televizyon projelerinde uzun zamandır yer almayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yaz sezonunun son günlerini tatilde geçiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, tatilinden yeni kareleri takipçileriyle paylaşmasıyla yeniden gündem oldu.

Yazın son günlerini değerlendiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle dikkatleri üzerine çekti. Sarı büstiyer ve pileli mini etekten oluşan kombini takipçilerinden tam not aldı.

TATİLİNİ PAYLAŞMAYA DOYAMADI

Instagram’da 1,3 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız bu yaz sosyal medyayı adeta tatil paylaşımlarıyla donattı.

Bu yaz sade ve şık tarzıyla ilgili çok sayıda yorum alan oyuncu fotoğraflarının altına gelen oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.