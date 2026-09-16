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Aşk ve Taht'ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli?

ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu Sarayı’ndaki aşk ve iktidar mücadelesini ekrana taşırken, Alanya Prensesi Destina karakteriyle dikkat çeken Merjem Šiljak da merak konusu oldu. Türkiye’deki ilk büyük başrol deneyimini yaşayan Bosna Hersekli oyuncu, yüzlerce adayın katıldığı seçmelerde öne çıkarak rolü aldı ve Destina karakteri için tarih danışmanlarından özel dersler aldı.

Aşk ve Taht'ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli?

atv’nin yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı’nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad’ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Alanya Prensesi Destina’ya hayat veren Merjem Šiljak.

Aşk ve Taht ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli? 1

MERJEM SİLJAK NERELİ?

Türkiye’deki ilk büyük başrol deneyimine ‘Aşk ve Taht’ ile adım atan Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Siljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı.
Aşk ve Taht ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli? 2

Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Šiljak, rolü kaparak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı.

Aşk ve Taht ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli? 3

Oyuncu, 'Aşk ve Taht' projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı. Tarihimizde ‘Hunad Hatun’ olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu sarayındaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Siljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina’yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Taht dizisi
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