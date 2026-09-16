Aşk ve Taht'ta dikkat çeken isim: Merjem Siljak kimdir, nereli?

atv’nin yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyiciyi Selçuklu Sarayı’nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Alaeddin Keykubad’ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Alanya Prensesi Destina’ya hayat veren Merjem Šiljak.

MERJEM SİLJAK NERELİ?

Türkiye’deki ilk büyük başrol deneyimine ‘Aşk ve Taht’ ile adım atan Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Siljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı.



Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Šiljak, rolü kaparak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı.

Oyuncu, 'Aşk ve Taht' projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı. Tarihimizde ‘Hunad Hatun’ olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu sarayındaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Siljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina’yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi.