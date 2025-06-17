Elçin Sangu hakkında suç duyurusu! 'Dolandırıcılık, evrakta sahtecilik...'

Elçin Sangu ile evinin dekorasyon işlerini yapan mimarlık şirketinin sahibi Abdullah Celal Erol arasındaki gerilim sürüyor.

2022'de Elçin Sangu'ya alacak davası açan Abdullah Celal Erol, bu kez de ünlü oyuncu hakkında, 'dolandırıcılık', 'evrakta sahtecilik' ve 'adli makamları yanıltma' iddiasıyla dava açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bu süreçte Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ile de polemik yaşayan Abdullah Celal Erol, Özdiken hakkında da 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Abdullah Celal Erol; "Oyuncu Elçin Sangu hakkında dolandırıcılık, erkek arkadaşı Yunus Özdiken hakkında tehdit ve hakaret suçlamalarına karşı İstanbul adliyesinde suç duyurusunda bulunduk. Avukatları Mesut Kılıç hakkında ise bağlı bulunduğu 'İstanbul barosu disiplin kuruluna' şikâyette bulunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Elçin Sangu, Beykoz’daki villasının tadilatı nedeniyle iki yıl önce anlaşma yaptığı firmayla ödeme krizi yaşamıştı. Sangu'nun, 2023'te yaklaşık 400 bin TL tutarındaki yenileme çalışmasının 170 bin TL'sini ödemediği iddia edilmişti.

O dönem, tadilatı üstlenen firmanın sahibi Abdullah Celal Erol, yazılı sözleşme yapılmadığını, süreç boyunca sürekli ek talepler geldiğini ve ödemelerin geciktiğini belirterek önce icra takibi başlatmış, ardından da İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açmıştı.

den ise uzlaşma adımı gelmişti. Oyuncunun avukatları, anlaşmazlığı çözmek amacıyla firmaya ödeme teklifinde bulunmuştu. Yaşananlarla ilgili konuşan Yunus Özdiken ise sert açıklamalarda bulunarak; "Evimize faydadan çok zarar verdiler. Üstelik bizi; 'basına veririz' diyerek tehdit ettiler. Bu nedenle koruma kararı aldık. Manipülasyon yapıyorlar. Prensip sahibi insanlarız, kimsenin hakkını bizde bırakmayız." demişti.

Abdullah Celal Erol sosyal medyadan Elçin Sangu’yu hedef alan ağır ithamlarda bulundu. Erol, 19 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Kameralar önünde sosyal demokrat, iyi niyet elçisi gibi görünüyorsunuz ama çalışan işçilerin içtiği bir bardak çayı bile sorun eden birisiniz Elçin Sangu.

Abdullah Celal Erol, daha sonra Elçin Sangu tarafından sosyal medyada engellendiğini belirterek; "Artık adalet önünde hesaplaşacağız" dedi.

Abdullah Celal Erol, son olarak Elçin Sangu'nun reklam filminde rol aldığı markayı etiketleyerek şu paylaşımı yaptı: Dolandırıcılığı adeta meslek edinmiş biriyle yapılan bu reklam bizi hayal kırıklığına uğrattı. Umarız bir sonraki reklam yüzünüzü seçerken daha dikkatli olursunuz.