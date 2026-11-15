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Emel Sayın'dan miras açıklaması: "Beni sıkan bir konu..."

Emel Sayın, konser öncesi vasiyet ve miras konusundaki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü sanatçı, aile içinde miras nedeniyle yaşanabilecek anlaşmazlıklardan rahatsız olduğunu belirterek vasiyetini hiç düşünmediğini söyledi.

Emel Sayın'dan miras açıklaması: "Beni sıkan bir konu..."
Nebahat Kübra Akalın

Kadir İnanır'ın ölümü sonrası yaşanan miras tartışması gündemdeki yerini korurken ünlü isimlere muhabirlerden miras ve vasiyetlerine dair sorular yöneltiliyor.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Emel Sayın 'vasiyet' ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Emel Sayın dan miras açıklaması: "Beni sıkan bir konu..." 1

"HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Kadir İnanırın miras tartışması Emel Sayından vasiyet sorusuna net yanıt
2. Sayfa mikrofonuna konuşan Sayın şu ifadeleri kullandı:
Emel Sayın dan miras açıklaması: "Beni sıkan bir konu..." 2

"Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaratabiliyor. Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem. Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz."

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Emel Sayın miras
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