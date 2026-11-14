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'Rol arkadaşıyla aşk yaşıyor' denmişti! Uzak Şehir'in Sadakat'i sessizliğini bozdu

karakteriyle adından söz ettiren Gonca Cilasun son dönemde özel hayatıyla gündeme gelmişti. Cilasun, hakkında çıkan 'rol arkadaşı ile aşk yaşıyor' iddialarına karşı sessizliğini bozdu.

'Rol arkadaşıyla aşk yaşıyor' denmişti! Uzak Şehir'in Sadakat'i sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeni sezon için 10 kilo vererek dikkat çeken Gonca Cilasun'un rol arkadaşlarından biriyle aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya başlandı.

Rol arkadaşıyla aşk yaşıyor denmişti! Uzak Şehir in Sadakat i sessizliğini bozdu 1

Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'de Erol karakterine hayat veren Barış Yalçın'ın aşk yaşadıkları iddiası X'te hızla yayıldı. İki oyuncunun arasında 10 yaş fark olması da konuşuldu.

Rol arkadaşıyla aşk yaşıyor denmişti! Uzak Şehir in Sadakat i sessizliğini bozdu 2

'NASİBİMİ KAPATMAYIN'

Uzak Şehir'in Sadakat'i hakkındaki aşk iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Ünlü isim; 'Barış benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi… Barış’la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz… Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Gonca Cilasun
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