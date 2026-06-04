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Emel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldi

Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi. Sağlık sorunları nedeniyle Bursa ve Harbiye konserlerini erteleyen sanatçı, kısa bir süre tedavi göreceğini duyurdu.

Emel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldi

Usta sanatçı Emel Sayın, yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Emel Sayın'ın paylaşımı sonrası "Emel Sayın'a ne oldu, hastalığı ne, sağlığı nasıl?" soruları merak edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayın, sağlık sorunları nedeniyle haziran ayında gerçekleştireceği iki konserini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

'Tedavi olmam gerekiyor' diyen Sayın'ın açıklaması, sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Emel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldi 1

"BİR SÜRE TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR"

Emel Sayın paylaşımında, "Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi, üzülerek belirtmek isterim ki ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım. Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Yarın sizlerle paylaşacağım videoda bu kararı neden aldığımızı daha detaylı anlatacağım. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum."
Emel Sayın konserlerini peş peşe iptal etti! Üzen haber geldi 2

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EMEL SAYIN'IN HASTALIĞI NE?

Seyhan Erdağ, temizmagazin sayfasinda Emel Sayın'ın 2 büyük konserinin neden iptal ettiğini açıkladı. Emel Sayın'ın konserleri iptal etme sebebinin hastalığı vertigo olduğu iddia edildi.

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Emel Sayın
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