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Emel Sayın vertigo yüzünden konserlerini iptal etti! “Üç aylık ilaç tedavisi alacağım”

Emel Sayın, vertigo rahatsızlığı nedeniyle ertelediği konserlerinin ardından sağlık durumuyla ilgili konuştu. Baş dönmelerinin arttığını belirten sanatçı, doktorunun tavsiyesiyle üç aylık ilaç tedavisine başlayacağını açıkladı.

Emel Sayın vertigo yüzünden konserlerini iptal etti! “Üç aylık ilaç tedavisi alacağım”

Emel Sayın, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Sayın, sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

EMEL SAYIN'IN HASTALIĞI NE?

Uzun zamandır vertigo hastalığıyla mücadele eden Emel Sayın, yeni bir açıklama yaparak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Sayın, 3 aylık bir ilaç tedavisi alacağını ve ilerleyen günlerde konserlerini gerçekleştireceğini de açıkladı.

Emel Sayın vertigo yüzünden konserlerini iptal etti! “Üç aylık ilaç tedavisi alacağım” 1

"DOKTORUM BUNUN BİRAZ RİSKLİ OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ"

80 yaşındaki sanatçı, "Biliyorum, son iki gündür sizleri endişelendirdim, belki de üzdüm. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Elimde olmayan nedenlerle oldu. Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var; bu bende yıllardır vardı ama çok hafif seyrediyordu, onunla baş edebiliyordum. Ancak son günlerde biraz fazla baş dönmeleri başladı. Bunun için doktoruma gittim. Uzun tetkikler ve yeniden yapılan muayenelerden sonra doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Sendeleme, Allah korusun düşme gibi durumlar olabileceğini, bunun biraz riskli yaratabileceğini belirtti. Tabii ki doktorumu dinleyerek konserleri ertelemek mecburiyetinde kaldık" dedi.

Emel Sayın vertigo yüzünden konserlerini iptal etti! “Üç aylık ilaç tedavisi alacağım” 2

"ÜÇ AYLIK BİR İLAÇ TEDAVİSİ ALACAĞIM"

Açıklamasının devamında Sayın, "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım. Her şey düzelecek, doktorum da öyle söylüyor. İnşallah Allah hiçbirimize başka sıkıntılar vermez. Bu konser için aylardır çok çalıştık, hazırlanıyoruz. Çok önem veriyorum, farklı bir konser olacak. Yeniden yapacağız, bir araya geleceğiz ve bu konserimizi yine inşallah gerçekleştireceğiz. Verdiğim rahatsızlık için tekrar özür diliyorum. Güzel günlerimizde beraber olmak ümidiyle... Paylaşımlar da yapacağım, yine hep bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

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Emel Sayın
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