Emily Ratajkowski, 35. yaş kutlamasında cesur tarzıyla dikkat çekti

Emily Ratajkowski, 35. yaş günü partisinde kırmızı cut-out elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.
Ünlü model, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerde vücudunu saran iddialı kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Göğüs kısmındaki örgü tarzı kesik detaylarıyla öne çıkan elbise, sütyensiz tercih edilince olası bir kıyafet kazası riskini de beraberinde getirdi.
Model ve oyuncu; kombininin altına hayvan desenli topuklu ayakkabılar tercih ederken saçlarını omuzlarına dökülen doğal haliyle kullandı.
Parti boyunca oldukça eğlenceli anlar yaşayan Emily yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.
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