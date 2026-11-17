35 yaşındaki model Emily Ratajkowski son dönemde özel hayatına dair yazdıklarıyla adından söz ettiriyor. Boşanma sonrası barlarda tanıştığı erkeklerle yaşadığı tek gecelik ilişkileri ve sıra dışı cinsel deneyimlerini sansürsüz bir şekilde okuyucularıyla paylaşan Emrata paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Emily Ratajkowski, özel hayatı ve cesur tarzıyla gündemden düşmüyor. Sevgilisi Romain Gavras ile ilişkisine devam eden ünlü model, bu kez erkek arkadaşını geride bırakarak yakın dostlarıyla eğlenceli bir gece geçirdi.



Model yakın arkadaşı Barbara 'Babs' Knapp'in yaklaşan düğününü kutlamak için kız kıza geceye çıktı. New York'taki bir Fransız restoranında arkadaşlarıyla buluşan ünlü model, derin dekolteli siyah bluzuyla dikkat çekti.



"En yakın arkadaşım evleniyor!" notunu düştüğü paylaşımda Ratajkowski'nin yakın dostu Katherine Mendenhall da yer aldı.

Güzel model yine iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi ve beğeni topladı.