Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı

Too Much dizisiyle adından söz ettiren Emily Ratajkowski, İtalya’da, cesur bikinisiyle adeta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gone Girl filmiyle tanınan ünlü model, tatil boyunca hem oğlu hem de arkadaşlarıyla vakit geçirirken fit fiziğini sergiledi.

34 yaşındaki model, paylaşımlarında, neredeyse yok denecek kadar az bir bikini üstü ve iddialı kesimli altıyla Positano’nun ünlü renkli evlerinin manzarasına karşı poz verdi.



Hayvan desenli tanga bikinisiyle verdiği kare ise sosyal medyada, en çok dikkat çeken fotoğraflardan biri oldu.

Arkadaşlarıyla teknede keyifli anlar yaşayan Ratajkowski, aynı zamanda oğlu Sylvester Apollo Bear ile sahilde taş toplarken çekilen samimi karelerini de yayınladı.

Paylaşımları arasında gece ışıklarıyla büyüleyici görünen Positano manzaraları, arkadaşları ve onların çocuklarının samimi kareleri, lüks deniz ürünleri sofraları ve denize atladığı anların videoları yer aldı. Oğlu Sly, sahilde güneşlenirken annesinin kucağında objektiflere yansıdı.

Emily Ratajkowski, hem cesur pozları hem de anne-oğul geçirdiği tatlı anlarla sosyal medyada gündem olmayı başardı.