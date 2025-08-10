MAGAZİN

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı

Ünlü model Emily Ratajkowski, Avrupa yaz tatilinde İtalya'nın büyüleyici sahillerinden paylaştığı cesur bikini pozları ve ailesiyle geçirdiği samimi anlarla hayranlarından büyük ilgi gördü.

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı

Too Much dizisiyle adından söz ettiren Emily Ratajkowski, İtalya’da, cesur bikinisiyle adeta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gone Girl filmiyle tanınan ünlü model, tatil boyunca hem oğlu hem de arkadaşlarıyla vakit geçirirken fit fiziğini sergiledi.

34 yaşındaki model, paylaşımlarında, neredeyse yok denecek kadar az bir bikini üstü ve iddialı kesimli altıyla Positano’nun ünlü renkli evlerinin manzarasına karşı poz verdi.

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı 1
Hayvan desenli tanga bikinisiyle verdiği kare ise sosyal medyada, en çok dikkat çeken fotoğraflardan biri oldu.

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı 2

Arkadaşlarıyla teknede keyifli anlar yaşayan Ratajkowski, aynı zamanda oğlu Sylvester Apollo Bear ile sahilde taş toplarken çekilen samimi karelerini de yayınladı.

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı 3

Paylaşımları arasında gece ışıklarıyla büyüleyici görünen Positano manzaraları, arkadaşları ve onların çocuklarının samimi kareleri, lüks deniz ürünleri sofraları ve denize atladığı anların videoları yer aldı. Oğlu Sly, sahilde güneşlenirken annesinin kucağında objektiflere yansıdı.

Emily Ratajkowski tatilde! Yine birbirinden iddialı pozlarını paylaştı 4

Emily Ratajkowski, hem cesur pozları hem de anne-oğul geçirdiği tatlı anlarla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

