Emina Jahovic’ten Mustafa Sandal’a bomba dava: "Ömrümü hesaplayın!"

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal boşanma sonrasında nafaka yüzünden ters düşmüştü. Eski karı koca arasındaki gerilim sürüyor.

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi ve iki çocuğunun babası Mustafa Sandal’ı icraya vermişti. Ünlü popçu, Jahovic’e toplam 1.8 milyon ödediğini kanıtlayınca dava iptal edilmişti.

Emina Jahovic eski eşini bir kere daha mahkemeye verdi.

Taraflar arasında imzalanan boşanma protokolüne göre Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı. Sabah'ta yer alan habere göre; Emina Jahovic, Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia ederek mahkemenin yolunu tuttu. Jahovic, protokole uymadığı gerekçesiyle Mustafa Sandal'a dava açtı.

İLGİNÇ TALEP

Emina Jahovic İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, eski eşi Mustafa Sandal'ın kendisine tahsis ettiği aracı geri aldığını ve protokolü ihlal ettiğini belirtti. Bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.

Emina Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Jahovic dilekçesinde, teklifin Mustafa Sandal tarafından gerçekleştirilmediği taktirde emsal bir araba satın almasını mahkemeden talep etti. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.